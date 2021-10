Iachini: «Vlahovic è già in una grande squadra. Sul rinnovo...»

Beppe Iachini ha parlato di Dusan Vlahovic e del mancato rinnovo con la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Beppe Iachini ha parlato di Dusan Vlahovic ai microfoni di TMW Radio.

VLAHOVIC È GIA IN UN TOP CLUB – «Sicuramente sì. Ha grosse potenzialità, margini di crescita, ma è già un giocatore importante. Quando ero a Firenze lavorava molto bene, ci fermavamo con lui dopo l’allenamento per formare alcuni particolari. Lui ha grande voglia di imparare, di voler migliorare».

RINNOVO RIFIUTATO – «Il presidente Commisso è straordinario, vuole confermarlo e farà di tutto per questo, ma il ragazzo andrà in svincolo nel 2023 e i procuratori sanno cosa fare. Non so come è consigliato in realtà, perché come ragazzo è di cuore. Io gli consiglierei di rimanere, perché è una squadra in evoluzione, sta crescendo, così come la società. Commisso è ambizioso e lo è anche la piazza. Io gli consiglierei di rimanere dove può sentirsi leader».