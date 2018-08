Il Siviglia cerca un attaccante e vuole Iago Falque: già presentata un’offerta al presidente Urbano Cairo

Il Siviglia lavora sul mercato alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Pablo Machin. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mundo Deportivo, il club andaluso avrebbe messo nel mirino Iago Falque, esterno offensivo in forza al Torino. Già presenta anche l’offerta ai granata: 18 milioni di euro per l’intero cartellino. Possibile che Urbano Cairo decida di accettare, anche perché il Toro è forte su Simone Zaza del Valencia e la cessione dell’ex Roma potrebbe favorire la trattativa.