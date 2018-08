Zaza Torino, l’attaccante vuole i granata ed è pronto ad un taglio di ingaggio. Ma la squadra di Mazzarri deve prima sfoltire l’attacco

Manca ancora un ultimo tassello al Torino di Walter Mazzarri per essere completo. Dopo i rinforzi in tutti i reparti del campo, resta un solo obiettivo ai granata: Simone Zaza. L’ex Juventus e Sassuolo vuole tornare in Italia ed è pronto anche a ritagliarsi i due milioni e mezzo di ingaggio. Sogna di formare un’incredibile coppia con il Gallo e di portare la squadra di Urbano Cairo in Europa. I contatti con il Valencia sono già avviati, e per una cifra tra i 15 e i 20 milioni l’attaccante può liberarsi. Ma c’è una grana da risolvere: bisogna sfoltire l’attacco.

Ljajic sembra infatti destinato a giocarsi le sue chance più da attaccante che non da mezz’ala. Nelle intenzioni di Mazzarri sarà il metronomo in grado di far ruotare la squadra da un 3-4-1-2 a un 3-4-3, per ispirare l’attacco e sorprendere con le sue giocate. Restano quindi M’Baye Niang e Iago Falqué. Il francese sembra il giocatore con più possibilità di partire. La società granata ha rifiutato offerte di prestito, il suo obiettivo è incassare una cifra intorno ai 13 milioni. Il Nizza sta aspettando di piazzare Balotelli o al Marsiglia o al Dortmund (ma occhio al Parma), ma sul classe ’92 ci sono anche il Bordeaux e club di Premier. Nelle ultime ore è emerso anche un interessamento della Samp, con Giampaolo che ha visto in Niang il compagno perfetto per Quagliarella o Defrel. Iago Falqué invece ha attirato l’interesse del Siviglia, che gioca l’Europa League e sarebbe pronto ad offrire ben 20 milioni per lo spagnolo. Mazzarri non vorrebbe rinunciare alla sua duttilità, ma l’ex Roma non ama giocare da seconda punta: davanti ad un’offerta cospicua potrebbe partire per lasciare spazio a Simone Zaza.