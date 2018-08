Calciomercato Torino, granata in pressing per Simone Zaza: la dirigenza prepara l’offerta per il Valencia, le ultime

Giorni decisivi per il mercato del Torino. I granata sono al lavoro per consegnare gli ultimi rinforzi di questa sessione a mister Walter Mazzarri, fari puntati sul reparto offensivo. Molto dipenderà dal futuro degli attuali attaccanti: Ljajic piace a numerosi club, in particolare allo Spartak Mosca, mentre M’Baye Niang fa gola in Francia, al Nizza soprattutto come vi abbiamo raccontato in esclusiva. E per Mazzarri potrebbe arrivare Simone Zaza…

L’ex Juventus resta sul taccuino della dirigenza granata: secondo quanto riporta Tuttosport, il Torino è pronto a mettere sul piatto 16 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante di Policoro, di proprietà Valencia. Due milioni di euro per il prestito oneroso e quattordici milioni per il riscatto, che diventerebbe obbligatorio in seguito al raggiungimento di tot presenze del calciatore. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…