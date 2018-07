Calciomercato Torino, nuovi aggiornamenti sul futuro di M’Baye Niang: l’attaccante senegalese è finito nel mirino del Nizza di Vieira

Arrivato nell’estate 2017 dal Milan per circa 15 milioni di euro, M’Baye Niang può lasciare il Torino entro la fine di questa sessione di mercato estivo. L’attaccante senegalese non è considerato incedibile dalla dirigenza granata e non mancano i club interessati: come vi avevamo anticipato in esclusiva, sul ventitrenne ci sono Monaco e Nizza, ma spuntano ulteriori aggiornamenti…

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, il Nizza è pronto a lanciare un nuovo assalto per il senegalese. Il Torino ha chiuso all’ipotesi di una cessione in prestito secco, chiedendo almeno 13 milioni di euro per il cartellino del calciatore: Vieira è un suo grande estimatore e, con l’addio di Mario Balotelli in vista, Niang è considerato il profilo ideale per rimpolpare l’attacco. La dirigenza nizzarda sta dunque valutando di offrire un prestito con obbligo di riscatto: una formula che potrebbe convincere i granata, attesi aggiornamenti…