Calciomercato Toro, è tutto da scrivere il futuro di M’Baye Niang: l’attaccante senegalese è finito nel mirino di Nizza e Monaco, rossoneri in pole

Potrebbe terminare dopo appena dodici mesi l’avventura con la maglia del Toro per M’Baye Niang. L’attaccante, protagonista di buone prestazioni al Mondiale 2018 con il Senegal, non ha convinto a pieno la dirigenza granata e Walter Mazzarri non lo considera una pedina fondamentale per il suo scacchiere di gioco. Il classe 1994 ha raccolto quattro reti e tre assist tra Serie A e Coppa Italia, ma le performance a Russia 2018 hanno attratto l’interesse di diversi club francesi secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcionews24.com…

Recentemente Niang ha sottolineato nel corso di una intervista di essere pronto a tornare in Francia, dove è cresciuto con la maglia del Caen, e due club sono pronti a lanciare l’assalto: parliamo di Nizza e Monaco. In pole c’è la compagine rossonera: Patrick Vieira è alla ricerca di un’alternativa dopo l’imminente addio di Mario Balotelli, che sarà un nuovo calciatore dell’Olympique Marsiglia, e la dirigenza nizzarda è pronta a scommettere sul ventitreenne di Meulan. Il club del Principato monitora la situazione ma molto dipenderà dalle eventuali uscite, con Radamel Falcao che deciderà il suo futuro nelle prossime settimane. Attesi aggiornamenti, Niang può dare l’addio al Toro…