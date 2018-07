Balotelli resta in Ligue 1: giocherà con il Marsiglia

Mario Balotelli ad un passo dal Marsiglia: l’attaccante italiano pronto a firmare un contratto biennale. Rifiutata la Cina

Mario Balotelli giocherà in Ligue 1 anche nella prossima stagione e lo farà con la maglia del Marsiglia. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, l’attaccante italiano lascerà il Nizza ed è pronto a firmare un contratto biennale con la squadra dell’ex tecnico della Roma, Rudy Garcia. Il giocatore ha rifiutato una maxi offerta arrivata nelle scorse ore dalla Cina: l’obiettivo di Supermario è quello di continuare a giocare nel calcio europeo per non perdere la Nazionale, riconquistata con l’arrivo di Roberto Mancini sulla panchina azzurra.