Il ds Monchi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Roma pronta ad acquistare Ianis Hagi, figlio di Gheorghe

Venti acquisti in 14 mesi per Monchi. E non è finita qui. Dopo aver ingaggiato, tra rientri dai prestito e colpi ex novo, Moreno, Skorupski, Karsdorp, Kolarov, Jonathan Silva, Capradossi, Gonalons, Pellegrini, Defrel, Under e Schick, il direttore sportivo dei giallorossi ha iniziato una nuova campagna acquisti con i botti, ingaggiando Cristante, Ante Coric, Javier Pastore, Antonio Mirante, Ivan Marcano, Davide Santon, William Bianda, Nicolò Zaniolo e Justin Kluivert. Il mercato della Roma però non finisce qui. I giallorossi hanno messo gli occhi su Ianis Hagi.

Il 19enne, figlio del grande Gheorghe, ex stella della nazionale romena, soprannominato il Maradona dei Carpazi, ha dei trascorsi in Italia, con la maglia della Fiorentina. A 16 anni è arrivato in viola dove è rimasto dall’estete 2016 fino al gennaio del 2018, collezionando solo 2 presenze in prima squadra. Hagi è un trequartista che può adattarsi a fare anche la mezz’ala. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma è pronta a presentare un’offerta da 4-5 milioni di euro all Viitorul Constanța, suo attuale club, per riportarlo in Italia. Di Francesco potrebbe trasformarlo nel vice-Pastore. Monchi ha in canna un altro colpo.