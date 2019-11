Ibrahimovic Bologna, Bigon: «Ha manifestato un’apertura»

Ibrahimovic Bologna, l’ammissione di Bigon: «Ha manifestato un’apertura, noi siamo pronti e positivi. Dipende da lui»

Vedere Zlatan Ibrahimovic al Bologna è certamente il sogno di tutti i tifosi felsinei. A tal proposito ha parlato Riccardo Bigon, direttore sportivo del club. Ecco le sue parole a Sky:

«Ibrahimovic e il Mister come già detto hanno un rapporto personale molto forte, si sono sentiti. Lui ha manifestato un’apertura all’idea di venire a Bologna, ma adesso si prenderà del tempo per valutare tutte le possibilità sul suo futuro. Noi siamo molto affascinati da questa situazione, ma è chiaro che non la controlliamo al 100%, la scelta è esclusivamente del calciatore, noi aspettiamo ed in caso siamo pronti e più che positivi».