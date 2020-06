Ibrahimovic, bufera in Svezia: visita all’Hammarby violando il Protocollo

Polemiche in Svezia su Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante è entrato nello spogliatoio dell’Hammarby senza permesso

Come riporta l’ANSA Zlatan Ibrahimovic ieri sera ha assistito alla Tele2 Arena all’esordio vittorioso dell’Hammarby nel campionato svedese, un successo 2-0 contro l’Ostersund.

La visita ha scatenato le polemiche in Svezia perché l’attaccante del Milan, socio al 25% del club di Stoccolma, avrebbe violato i protocolli anti-Covid: Ibrahimovic infatti, come ha ammesso il presidente Richard von Yxkull, è entrato negli spogliatoio dopo la partita per fare i complimenti ai ragazzi, con i quali si era allenato durante la quarantena. Un ingresso che non è permesso dai regolamenti varati per il Coronavirus: nella pancia dello stadio, rigorosamente a porte chiuse, possono accedere solo i giocatori e i membri dello staff tecnico. La federazione svedese, riportano i media locali, potrebbe aprire un’indagine.