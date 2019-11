Ibrahimovic, ecco quanto chiesto al Bologna per tornare in Serie A

Il Bologna lavora sodo per far diventare possibile un colpo che sarebbe clamoroso: il ritorno di Ibrahimovic in Italia

Tutti vogliono Ibrahimovic soprattutto in Italia. Il Napoli per primo non si è mai nascosto, il Bologna dal canto suo crede in questo pazzo sogno. Come riporta il Corriere dello Sport Joey Saputo in questi giorni sta pensando a un modo per portare avanti l’affare e soprattutto per far contento il suo allenatore Mihajlovic.

Sembra che da un paio di settimane Sabatini sia in contatto con Raiola e si starebbe trattando sul portare lo svedese a Bologna per un anno e mezzo. La richiesta da parte dell’entourage è di 8 milioni, più o meno quelli che percepisce ai LA Galaxy.