Milan, Ibrahimovic ha convinto Pioli: sarà in panchina contro la Spal

Zlatan Ibrahimovic tornerà in panchina contro la Spal: l’attaccante del Milan ha smaltito l’infortunio al polpaccio

Il Milan potrà contare su Zlatan Ibrahimovic in vista della partita di mercoledì contro la Spal, valevole per la 29a giornata del campionato di Serie A.

Come riportato da milannews24.com, l’attaccante svedese ha ormai smaltito l’infortunio al polpaccio e verrà inserito nella lista dei convocati per Ferrara. Ibra partirà dalla panchina, in attesa di ritrovare la migliore condizione fisica.