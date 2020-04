Ibrahimovic Milan, addio non scontato: la volontà dello svedese

Ibrahimovic potrebbe restare al Milan per un altro anno e chiudere la carriera in rossonero: la situazione

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta incerto. Nonostante l’addio di Zvonomir Boban e le incomprensioni con l’amministratore delegato Ivan Gazidis, non sembra così scontata la separazione con il Milan al termine della stagione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse svedese vuole concludere la carriera in Italia e, per farlo, dovrà indossare la casacca rossonera. La speranza è che Ibra possa trovare un punto di incontro con la società entro le prossime settimane.