Ibrahimovic Milan, si raffredda la trattativa: le ultime

Si raffredda bruscamente la trattativa che potrebbe portare Zlatan Ibrahimovic al Milan: il giocatore non ha dato segnali di apertura

Brutte notizie sul fronte Ibrahimovic per il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dalle parti di Milanello non filtra particolare ottimismo per la riuscita positiva della trattativa.

Venti giorni fa lo svedese sembrava essere sicuro ed entusiasta della proposta rossonera anche per 6 mesi e che non ne facesse più di tanto una questione economica. Trascorsa una settimana, invece, ha iniziato ad avanzare la richiesta di un anno e mezzo di contratto, con una componente economica molto importante. Il Milan rimane comunque in attesa di una risposta di Ibra.