Tampone negativo per Zlatan Ibrahimovic, tornato ieri in Italia per riprendere la preparazione con il Milan in vista della prossima stagione.

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante svedese firmerà domani il contratto annuale con il club rossonero.