Ibrahimovic: «Se fossi stato qua dall’inizio avremmo vinto lo scudetto» – VIDEO

Nel post partita di Milan-Juve, Zlatan Ibrahimovic ha dato per certo che con lui da inizio anno i rossoneri avrebbero vinto lo scudetto

Autore del gol su rigore che ha dato il là alla rimonta del Milan contro la Juventus, Zlatan Ibrahimovic ha parlato della stagione dei rossoneri e del suo futuro.

«Sono vecchio, non è un segreto. L’età è solo un numero. Mi sto allenando bene: ci eravamo detti che avrei giocato un po’ più rispetto all’ultima partita, ma sto bene e cerco di aiutare la squadra in tutti i modi. Allenatore? No no, sono presidente, giocatore ed allenatore! Però mi pagano solo come calciatore, è negativo. Penso che hanno fortuna (tutto l’ambiente rossonero, ndr)-, se ero qui dal primo giorno avremmo vinto lo Scudetto»