Ibrahimovic torna in Italia giovedì e va a caccia della doppia cifra

Ibrahimovic è pronto a tornare in Italia e vuole vincere la sfida contro se stesso: andare in doppia cifra anche in rossonero

Il Milan attende Ibrahimovic e Ibra attende l’inizio del campionato. Lo svedese tornerà in Italia entro giovedì ed aspettarlo, oltre che ai suoi compagni e allo staff di Pioli, ci sarà anche un suo personale obiettivo da raggiungere. Andare in doppia cifra anche con il Milan.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, da 15 anni consecutivi quando ha giocato almeno 10 gare stagionali tra campionato e coppe, Ibrahimovic ha segnato almeno 10 gol in ciascuna stagione. È stato così con la Juventus (2004-2006), con l’Inter (2006-2009) ed anche nel suo primo biennio rossonero (2010-2012). Ma l’evento si è verificato anche al Barcellona (2009-2010), al PSG (2012-2016), al Manchester United (2016-2017) ed ai Los Angeles Galaxy (2018-2019). Nella sua seconda esperienza al Milan il bottino di Ibrahimovic è di 4 reti in 10 partite e c’è tutta la voglia di tornare a caccia del suo record personale.