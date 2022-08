Icardi cerca squadra: Siviglia in agguato ma l’ingaggio è insostenibile

Icardi cerca squadra: Siviglia in agguato ma l’ingaggio del centravanti argentino è insostenibile

Ormai fuori dai piani del Psg, Icardi si allena con i giocatori in esubero e i weekend preferisce trascorrerli a Milano. Ma l’ex capitano dell’Inter non vuole vivere un’altra annata da panchinaro e ha aperto le danze per una cessione.

La moglie e agente Wanda Nara ha avviato così una trattativa con il Galatasaray, e il Fenerbahce sta in agguato. Non vanno esclusi però colpi di scena nelle ultime ore dimercato, quando potrebbe per esempio farsi avanti il Siviglia di Monchi. Il Psg è pronto a negoziare un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni.Ma c’è il nodo ingaggio da 10 milioni con i bonus, su cui Wanda pare inflessibile, per ora. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.