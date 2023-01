Ifab: si valuta l’introduzione tempo effettivo

L’Ifab starebbe pensando di introdurre il tempo effettivo per il calcio. Tutti i dettagli sulla possibile rivoluzione

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, domani a Wembley è in programma una riunione dell’International Board per discutere di modifiche per il gioco del calcio.

I rappresentanti della Fifa e delle quattro Home Nations (le 4 federazioni britanniche) discuteranno tre possibili soluzioni: la prima riguarda un inasprimento delle sanzioni ai calciatori che perderanno tempo. La seconda, come accaduto per il Mondiale, porta invece ad un allungamento del recupero. Infine, il cambiamento che sarebbe piaciuto drastico: l’introduzione di un cronometro start-stop come avviene nel basket.