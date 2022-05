Igor: «È stato l’anno migliore della mia carriera. Sogno il Brasile». Le parole del difensore della Fiorentina

Igor, difensore della Fiorentina, ha parlato a Globo Esporte della sua stagione in maglia viola.

STAGIONE – «Posso dire che è stato l’anno migliore della mia carriera, senza dubbio. Da quando sono arrivato alla Fiorentina ho cercato la continuità che ho avuto in questa stagione, per poter giocare di più e migliorare all’interno della squadra. Quest’anno ci sono riuscito. Quindi sono molto contento del mio anno, spero di fare ancora meglio e continuare a crescere. Penso che la continuità sia stata molto buona per noi, sia per lo staff tecnico che per la spina dorsale della squadra. Siamo stati più regolari in questa stagione, abbiamo mostrato la nostra forza nelle partite contro le big».

ASTORI – «La sua immagine è ancora molto presente nel club, tra i tifosi, ci sono sempre omaggi per lui, c’è sempre molto rispetto per chi era e cosa ha fatto qui».

BRASILE – «È uno dei miei obiettivi. Sono sicuro che giocando in un campionato importante come la Serie A e ad alto livello, le mie possibilità di essere visto e di essere convocato aumentano. Cerco questo. È un sogno d’infanzia e oggi mi vedo nella posizione di lottare per un posto vacante nel prossimo futuro. Spero che la prossima stagione sia buona o migliore di questa per avvicinarmi sempre di più a quel sogno».