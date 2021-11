Ihattaren, dall’Olanda: «Zero conferme sul ritiro, ma lascerà la Sampdoria»

Ihattaren Juve: la situazione può cambiare a gennaio. Il talento olandese in prestito alla Sampdoria al momento si trova ancora in Olanda

Arrivano nuovi aggiornamenti dall’Olanda sul caso Ihattaren.

Rik Elfrink, giornalista olandese, fa il punto su Twitter sul futuro del talento di proprietà della Juventus: «Mohamed Ihattaren vuole fermarsi alla Sampdoria. Il fatto che voglia già appendere le scarpette da calcio, come riportato in Italia, non era previsto fino a poco tempo fa e non è ancora riconosciuto da fonti attorno all’ex giocatore del PSV. Potrebbe cambiare dal 1 gennaio».