Il Barcellona vende Jordi Alba e cerca il sostituto: intreccio con Inter e Juventus

L’avventura di Jordi Alba al Barcellona sarebbe ormai alla fine. I blaugrana cercano il sostituto e si sarebbe venuto a creare un intreccio di mercato con Inter e Juventus

Il Barcellona avrebbe messo sul mercato Jordi Alba, offrendolo all’Inter nei giorni scorsi. La dirigenza blaugrana, inoltre, avrebbe individuato già il sostituto dell’esperto terzino della nazionale spagnola.

Stando al quotidiano Mundo Deportivo si tratterebbe di José Luis Gayà, laterale del Valencia già in passato nei radar del Barça. Il 26enne giocatore dei ‘Pipistrelli’, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023, in più occasioni è stato accostato anche alla Juventus sul mercato.