Il calcio sudamericano e le sue tante storie: ecco come conoscerle

Per chi ama il calcio sudamericano – e chi non lo ama? – c’è una nuova occasione per gustarselo. Lo racconta Enrico Zambruno di MolaTv:

«Potrero è il primo podcast in Italia dedicato al calcio sudamericano. Ogni venerdì, insieme a Manolo Chirico, ci immergiamo nel fútbol e nelle tante storie incredibili che arrivano da un continente così lontano ma anche così vicino a noi per passione calcistica e tradizioni.Lo sapevate ad esempio che nel 1973 il dittatore Pinochet fu costretto a rinviare il golpe in Cile perché il Colo Colo stava volando in Copa Libertadores? O che Viggo Mortensen, sul carpet della notte degli Oscar, durante un’intervista ha mostrato il logo del San Lorenzo cucito sul suo gilet, gesto che ha in seguito ripetuto sul palco? Sono piccole storie che compongono il puzzle di Potrero, che però racconta anche passo dopo passo tutti i campionati che Mola TV trasmette in esclusiva, dalla Copa Libertadores alla Copa Sudamericana passando per la Liga Profesional Argentina e il Brasilerao».