Il campionato più estivo di sempre

Riprende il campionato dopo lo stop per il coronavirus

E’ un’annata particolare per gli amanti del calcio. La situazione surreale causata dalla pandemia di coronavirus ha fatto passare in secondo piano anche la passione più sfrenata per questo sport.

L’abitudine di verificare quotidianamente le ultime news di calcio sulle principali testate giornalistiche è stata sostituita dal controllo continuo delle tristi statistiche legate al diffondersi della malattia.

Finalmente si è registrato un chiaro rallentamento nella diffusione del virus. Questo ha portato alla tanto desiderata ripresa del campionato.

Anche se alcuni storcono il naso, percependo quest’annata calcistica come falsata, la realtà è che, appena riprese le partite, ci siamo tutti resi conto di quanto ci sia mancato il nostro sport preferito.

Quali sono le sensazioni di inizio ripresa?

La Juve si conferma la solita spietata cannibale del campionato. La sconfitta in finale di coppa Italia ha sicuramente pesato sull’umore dei bianconeri, che hanno corso il rischio di perdere l’equilibrio maturato in questa stagione. Ma il mal di coppe non ha influito sul rendimento della squadra in campionato che, seppur non incantando, continua a vincere ed a guadagnare punti importanti in chiave scudetto.

La Lazio continua a presentarsi come la seconda forza del campionato, che gioca, insieme all'Atalanta, il calcio migliore della serie A. Vediamo quanto influirà sulla rincorsa al primo posto la sconfitta subita proprio con i bergamaschi.

L'Inter, con il mezzo passo falso con il Sassuolo ( 3-3 a San Siro) perde terreno prezioso dalla Juve, evidenziando dei limiti in difesa e dal punto di vista del carattere e del cinismo, che dovrebbero essere proprio le armi in più di una squadra allenata da Conte. Il quarto posto dovrebbe essere in cassaforte, ma il sogno scudetto, a scanso di passi falsi delle prime due, si allontana sempre più.

L'Atalanta continua a stupire con il suo gioco spumeggiante e con la capacità disarmante con la quale riesce a perforare ripetutamente le difese avversarie. Se non fosse per i punti persi ad inizio campionato, ora lotterebbe per qualcosa in più che il quarto posto. La sua avanzata in Champions fuga ogni dubbio sul fatto che la squadra di Gasperini meriti un posto tra le regine d'Europa.

La Roma, che era partita bene alla ripresa, dopo la sconfitta con il Milan, rischia di complicare le cose in chiave Europa. La Champions è lontana 9 lunghezze, ed il Milan ( settimo ) è lontano solamente 6 punti.

Il Napoli è la squadra che sta sorprendendo di più. Dopo l'inizio traumatico sotto la guida di Ancelotti, la squadra partenopea sembra aver trovato continuità e cattiveria necessarie per impensierire chiunque.

Il Milan si candida nuovamente per un posto in Europa, dopo la prima vittoria dell'anno contro una delle prime 6 (2 a 0 alla Roma). Ora potrà dimostrare la sua maturità, in una serie di scontri particolarmente difficili. Dalla sua, potrà contare sul rientro di un Ibrahimovic più motivato che mai.

