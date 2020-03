Il Chelsea sogna la vittoria della FA Cup: questa sera la sfida per gli ottavi di finale contro il Liverpool – VIDEO

Il Chelsea scende in campo contro il Liverpool per gli ottavi di finale di FA Cup, in programma questa sera nella suggestiva cornice di Stamford Brigde.

I Blues vogliono tornare al successo nella competizione dopo la vittoria finale della squadra di Antonio Conte nella stagione 2017/18, maturata in finale contro il Manchester United grazie alla rete su rigore di Eden Hazard.