Il Genoa su Mandragora. Preziosi: «Ci piace. Su Perin, Laxalt e Bertolacci…»

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato del mercato dei rossoblù. Da Mandragora a Perin passando per Bertolacci e Lapadula

A tutto Preziosi! Il presidente del Genoa vuota il sacco parlando del calciomercato del suo club. Il Grifone ha chiuso l’affare Mattia Perin con la Juventus e potrebbe concludere un altro affare con i bianconeri, quello relativo a Rolando Mandragora: l’ex centrocampista rossoblù, di proprietà bianconera, di ritorno dal prestito al Crotone, può tornare al Genoa. Anche il Cagliari lo ha chiesto ma oggi Preziosi ha provato a battere la concorrenza. Il presidente ha parlato del futuro di Mandragora ma anche del possibile ritorno di Bertolacci, di Lapadula e della possibile cessione di Laxalt.

Queste le parole del presidente all’uscita della Lega: «La Lazio non mi ha chiesto Laxalt, nemmeno la Roma. Non c’è una richiesta specifica, quando ci sarà ve lo dirò – dice a Sky – Mandragora? E’ un giocatore che ci interessa. Perin? E’ uno dei portieri più forti d’Europa, purtroppo ci siamo lasciati. Lapadula? Oggi i giocatori si giudicano solo dai gol che hanno fatto ma Lapadula ha vissuto un’annata particolare, secondo me ritornerà a fare una grande stagione. Bertolacci? Ci interessa, vediamo se ci sono le condizioni».