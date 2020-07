Il Lione vede la Juve, Garcia: «Ci prepariamo con Rangers e Celtic»

Il Lione affronta Rangers e Celtic in vista della Champions League contro la Juventus: le parole del tecnico Rudi Garcia

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato delle amichevoli contro Rangers e Celtic in vista dell’impegno di Champions League con la Juventus.

«La preparazione è essenziale. Non si dovrebbe giocare nessuna partita amichevole. Giocare con i Rangers e il Celtic, due grandi squadre in Scozia, è esattamente quello che stiamo cercando. Questi sono due bellissimi test anche se sfortunatamente non potremo giocare con tutti i tifosi che volevamo».