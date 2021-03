Il Milan ha ancora benzina: United e Napoli sono avvertite

Il trionfo netto e senza sofferenza del Bentegodi non deve passare inosservato: il Milan ha ancora benzina, nonostante tutto

Il Milan uscito vittorioso dalla sfida del Bentegodi è una squadra in forma capace di dominare dall’inizio alla fine in uno stadio da sempre insidioso e contro una formazione che ha nelle proprie corde la kriptoninte della squadra di Pioli: pressing e ritmo alto.

FATTORI – Pressing e ritmo sono stati invece i fattori che hanno permesso al Milan di ottenere tre punti facili (seppur difficili) nonostante le assenze pesanti di Ibrahimovic, Bennacer, Tonali, Rebic e Calhanoglu. Il coraggio di Pioli, che non ha chiesto alle proprie seconde linee di chiudersi in trincea bensì di osare, è stato ripagato da una prestazione di elevatissimo livello che va a fare il paio con quella di Roma.

In mezzo a queste due trionfali trasferte la scialba prestazione contro l’Udinese e un retrogusto di mancata continuità che preoccupa in vista delle sfide contro Manchester e Napoli di questa settimana. Eppure il Milan, nei numeri, è una delle due-tre squadre più in forma del campionato, ancora, nonostante tutto.