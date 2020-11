Il paragone di Galli: «Mertens e Ibrahimovic come Careca e Van Basten»

L’ex rossonero Giovanni Galli ha parlato in vista della partita di domenica tra il Napoli e il Milan

Domenica sera il Milan sfiderà il Napoli di Gennaro Gattuso. A tal proposito è stato intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport in edicola questa mattina Giovanni Galli:

Sullo scudetto: «Troppo presto perchè Napoli-Milan possa essere uno scontro diretto per lo scudetto. Ma sono squadre che sono in grado di lottare per il titolo. Gattuso ha cambiato passo, Pioli adesso sa divertire».

Sul paragone con i mostri sacri del passato: «Se devo fare un paragone. All’epoca vi erano Careca da una parte e Van Basten dall’altra. È chiaro che bisogna valutare tutte le dovute proporzioni, ma ora ci sono Mertens e Ibrahimovic».