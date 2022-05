Il PSG ha preso la decisione definitiva per il ruolo di portiere titolare tra Donnarumma e Navas: la scelta della società

Secondo quanto riporta l’Equipe il PSG ha preso la decisione definitiva per il ruolo di portiere titolare tra Donnarumma e Navas.

Il club parigino ha deciso di puntare sul più giovane Donnarumma: Keylor Navas è invece sacrificato e per lui si parla di un ritorno in Spagna o in Inghilterra.