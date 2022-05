Donnarumma: «Do un 7 alla mia stagione. Il PSG scelga tra me e Navas». Le parole del portiere della Nazionale

Gigio Donnarumma, portiere del PSG e della Nazionale, ha parlato del suo futuro e non solo a FrancePress.

Queste le sue parole: «Che voto mi do per questa stagione? Non è stata facile, diciamo un 7. So di poter fare di più, non ho giocato tante partite, solo la metà e non è stato facile perché nelle condizioni in cui ho vissuto non ho potuto rendere al massimo. Ma sono convinto di poter dare molto di più a questo club. Navas? Ho un ottimo rapporto con Keylor, siamo due bravi ragazzi, abbiamo capito la situazione, ma è stata dura, e per lui anche noi, ma diciamo che ce la siamo cavata bene, con tutto il gruppo e soprattutto tra noi due. Io penso che questa alternanza non dovrebbe esserci, il club deve fare delle scelte».