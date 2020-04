Il River Plate sogna il ritorno di Higuain: la rivelazione di un dirigente

Il River Plate sogna il ritorno di Gonzalo Higuain al termine della stagione: la rivelazione di un dirigente

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione, considerato ormai ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri. Come riportato dal Clarin, per l’argentino si aprono le porte di un ritorno in patria.

Il River Plate sogna il ritorno dell’attaccante, che ha esordito tra i professionisti proprio con la maglia dei Millonarios, prima di approdare al Real Madrid. Un dirigente del club sudamericano avrebbe detto: «Sarebbe bello se tornasse».