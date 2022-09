Il Sion mette in vendita Balotelli: il Cagliari c’è

Sportmediaset conferma che Balotelli potrebbe avere già finito la sua avventura al Sion e che su di lui c’è l’interessamento del Cagliari

Nonostante le smentite che Mario Balotelli ha rivolto a Sport Mediaset, il media italiano insiste sul segnalare questa pista di calciomercato che porterebbe l’ex Inter in Sardegna nella finestra di mercato che si aprirà a gennaio. Queste le parole su Supermario:

«Gli elvetici del Sion hanno deciso di rimettere Balotelli sul mercato eppure c’è ancora dell’interesse per l’ex Azzurro. Lo avrebbe messo nel mirino il Cagliari, allenato da Fabio Liverani in serie B. Così Balotelli potrebbe avere l’ennessima chance nel Cagliari come rinforzo nel mercato di gennaio per tentare una difficile scalata alla promozione in serie A».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI ROSSOBLU SU CAGLIARINEWS24.COM