Il Tottenham non affonda su Malinovski: distanza con l’Atalanta

Malinovski è in uscita dall’Atalanta, ma il Tottenham non sembra voler affondare il colpo: c’è distanza tra domanda e offerta

Si allontana il Tottenham per Ruslan Malinovski. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti Paratici vorrebbe il giocatore soltanto in prestito mentre l’Atalanta sarebbe disposta a cederlo a titolo definitivo.

Una soluzione che non trova il gradimento degli Spurs, che non vorrebbero impegnarsi in un affondo per un giocatore sui 30 anni.