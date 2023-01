Il vero vantaggio dell’Atalanta dalla penalizzazione juventina (in ottica Europa)

La penalizzazione inflitta alla Juventus cambia in positivo le carte in tavola dell’Atalanta che ora si trova al quinto posto in classifica

I 15 punti di penalizzazione alla Juventus sono stati un vero colpo di scena. In ottica Atalanta tale notizia ha ribaltato notevolmente le carte in tavola per quanto concerne la rincorsa all’Europa: ottenendo a suo modo un vantaggio che dovrà sfruttare nella maniera migliore possibile.

24 ore prima del fattaccio la Dea era sesta in classifica a tre punti da Juventus e Inter (terzo e quarto posto), ma con il -15 bianconero i nerazzurri salgono in quinta posizione, aumentando ulteriormente le chance di potersela giocare per la Champions League: oltre ai milanesi di Simone Inzaghi c’è anche la Lazio a pari punti.

Nonostante per la Coppa dei Campioni sia un contesto interessante, è guardandosi dietro che si capisce il vero “ripieno” di questa torta che l’Atalanta dovrà gustare senza sprecare neanche una fetta. Se l’ottava (prima squadra che sta fuori dalle coppe) era l’Udinese a 9 punti di vantaggio ora è il Torino distante a +11: margine ampio da sfruttare visto che la priorità è quella di ritornare in (qualsiasi) Europa.

L’Atalanta ovviamente dovrà comportarsi come se non fosse successo nulla, in modo da poter rendere non solo abissale il distacco dall’ottava, ma anche di potersela giocarsela per un’Europa più importante: contando di una testa molta più tranquillità vista la mancanza di una diretta concorrente, senza mollare la presa.