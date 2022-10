Ilaria D’Amico: «Basta calcio, volto pagina»

L’ex conduttrice di Sky Sport, Ilaria D’Amico, ha deciso di voltare pagina dopo le sue esperienze in televisione

Dal 27 ottobre Ilaria D’Amico vivrà una nuova avventura professionale su Rai2, “Che c’è di nuovo”. Si è raccontata su La Repubblica e ha parlato anche di calcio.

IL CALCIO – «Il calcio sarà sempre un divertimento e una passione, ma avevo fatto tutto, a Sky siamo stati pionieri, ho vissuto il periodo più bello. Il commento delle partite, le Olimpiadi, i Mondiali. Volto pagina».

LA STORIA CON BUFFON SEMBRAVA IMPROBABILE – «E invece eccoci qua. Per me al secondo giro impari dagli errori del passato, il senso dello stare insieme è supportarsi e non sopportarsi; stiamo bene insieme, è una cosa spontanea».



TOTTI-BLASI – «Mi sembrano due bravissime persone finite in un frullatore di livori reciproci. Secondo me anche loro avrebbero voluto tenersi lontani da questo terribile clamore. Nessuno deve arrivare alla fine del mese. Conoscendoli, penso che entrambi avrebbero voluto l’opposto rispetto al risentimento che sta uscendo».