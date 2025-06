Immobile, trattativa nel vivo con il Bologna. Gli ultimi tasselli prima della fumata bianca - Calcio News 24

Immobile, il Bologna ci crede: trattativa in corso per il ritorno in Italia. La situazione intorno al centravanti ex Lazio

Il Bologna continua a sognare Ciro Immobile. Il club rossoblù sta lavorando intensamente per portare l’attaccante della Nazionale italiana sotto le Due Torri, e il quotidiano Corriere dello Sport Stadio rilancia con forza la notizia: “Bologna vota Ciro” è il titolo di apertura, che conferma l’interesse concreto della società felsinea.

La trattativa per Immobile è tutt’altro che semplice, ma il club emiliano non molla. Il direttore sportivo Sartori e l’agente del giocatore sono al lavoro per trovare un’intesa economica sostenibile. Il nodo principale riguarda lo stipendio percepito da Immobile al Besiktas, che si aggira intorno ai sei milioni di euro netti a stagione: una cifra ben oltre i parametri salariali del Bologna. Nonostante ciò, la dirigenza spera in una mediazione per rendere possibile il trasferimento.

Ciro Immobile, ex Lazio, dal canto suo, ha espresso chiaramente la volontà di tornare in Italia e ha dato il proprio assenso al Bologna. Il feeling con il progetto rossoblù è evidente e il giocatore sarebbe entusiasta di mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano per la nuova stagione. L’obiettivo è trovare la quadra economica entro breve tempo, per permettere all’attaccante di unirsi alla squadra durante il ritiro estivo.

Immobile si avvicina al Bologna? Le ultime

Il quotidiano sportivo parla apertamente di “Missione Immobile” e sottolinea come il club di Joey Saputo non abbia intenzione di abbandonare la pista. Anzi, l’entourage dell’attaccante è al lavoro per rendere sostenibile l’operazione sotto tutti i punti di vista.

Un altro elemento che spinge il Bologna verso Immobile è la poca convinzione nel puntare su un centravanti giovane e costoso. Acquistare un attaccante da 25 milioni di euro non rientra nelle strategie del club, soprattutto se c’è la possibilità di assicurarsi un profilo esperto, italiano e motivato come Ciro Immobile.

In sintesi, Immobile rappresenta la prima scelta per l’attacco del Bologna, sia dal punto di vista tecnico che umano. La trattativa è complessa ma aperta, e nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi decisivi. La città di Bologna è pronta ad accogliere il bomber: ora la palla passa alla dirigenza.