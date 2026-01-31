Immobile, clamoroso retroscena: prima del Paris FC era stato proposto a quella big di Serie A! Ecco perché la pista non ha preso quota

Un clamoroso retroscena di mercato scuote le ultime ore della sessione invernale, svelando un incastro mancato che avrebbe avuto del sensazionale. Secondo quanto ricostruito dall’esperto Alfredo Pedullà, poco prima della svolta decisiva che lo porterà a vestire la maglia del Paris FC, Ciro Immobile è stato offerto alla Juventus. Gli agenti del prolifico bomber di Torre Annunziata, consapevoli della caccia a una punta da parte di Damien Comolli, hanno bussato alla porta della Vecchia Signora. La risposta della dirigenza piemontese, però, è stata fredda: la proposta è stata respinta, poiché il club persegue strategie diverse per rinforzare il reparto avanzato.

Sembra paradossale che un cannoniere di tale stazza fatichi a trovare pace e stabilità. Dopo il doloroso addio alla Lazio e la deludente parentesi turca al Besiktas, anche il ritorno in Serie A con il Bologna si è trasformato in un flop, con un impatto praticamente nullo sulle sorti dei Felsinei. L’ipotesi bianconera sarebbe stata comunque complessa per l’ex Scarpa d’Oro, che ha disperato bisogno di giocare con continuità per ritrovare il feeling con la porta. Ora Parigi rappresenta l’ultima chiamata per interrompere questo triste girotondo e tornare a esultare come un tempo.

