Immobile sblocca Lazio-Milan: è record! Raggiunti Messi e Ronaldo. L’attaccante biancoceleste inarrestabile

Ci ha messo cinque minuti Re Ciro Immobile a sbloccare il match dell’Olimpico contro il Milan. Per un gol che fa, c’è un record eguagliato o superato.

Come riporta Opta, l’attaccante della Lazio è diventato il quarto giocatore dei maggiori cinque campionati europei (dopo Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo) a segnare più di 25 gol in un singolo torneo per almeno tre volte dal 2016/17.

Inoltre Immobile ha segnato il 181° gol in Serie A, staccando definitivamente Quagliarella, e diventando il miglior marcatore in attività in campionato.