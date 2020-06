Immobile, offerta shock dal Newcastle: 55 milioni e ingaggio da urlo

Ciro Immobile è finito nel mirino del Newcastle, pronto a fare follie per il giocatore della Lazio. La super offerta

Sono cifre da capogiro quelle che il Newcastle è pronto ad offrire per Ciro Immobile. Il club di Premier avrebbe intenzione di mettere sul piatto una cifra complessiva di 135 milioni per l’attaccante, grazie ai nuovi proprietari arabi.

La cifra sarebbe da suddividere così: 55 milioni alla Lazio per il cartellino e 8 netti all’anno per lui. Considerando l’ingaggio lordo e altri oneri, si arriva proprio alla cifra shock di 135 milioni. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Lotito potrebbe rifiutare, come ha fatto negli anni scorsi nonostante le super offerte. La sensazione è che molto dipenderà dallo stesso Immobile e dalla sua volontà di spingere per la cessione.