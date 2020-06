Immobile: «Questa è la Lazio. Critiche? La gente non capisce»

Ciro Immobile ha commentato la vittoria ottenuta contro la Fiorentina: le dichiarazioni del capitano della Lazio

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria conquistata contro la Fiorentina.

PRESTAZIONE – «Siamo contenti del risultato, di come l’abbiamo ribaltata. Abbiamo dimostrato ancora una volta chi siamo. La gente non capisce che siamo stati tre mesi fermi e non potevamo essere gli stessi del pre-lockdown. Nel primo tempo abbiamo pagato la trasferta tosta di Bergamo, poi ci siamo ripresi».

ATALANTA – «Eravamo arrabbiati e delusi. Stare sopra 2-0 e poi perdere, ci fa rodere. Ci siamo messi a lavorare in poco tempo, la squadra ha fatto un’ottima gara. È normale che ci siano delle difficoltà».

RECORD DI HIGUAIN – «Non ci penso adesso, devo solo fare bene con la mia squadra. Ovviamente devo migliorare e rimettermi in forma».

SCUDETTO – «Non guardiamo la classifica, ma continuiamo su questa strada. È un messaggio contro chi ci ha criticato dopo Bergamo. Pure il Manchester City si è rotto le ossa contro l’Atalanta».