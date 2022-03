Immobile record breaker: supera Piola e aggancia Cristiano Ronaldo. Il centravanti della Lazio sblocca il match col Venezia

Ciro Immobile ha portato in vantaggio la Lazio contro il Venezia realizzando un rigore imparabile al tredicesimo del secondo tempo.

Ciro ha così stabilito due record: con 144 reti ha staccato Silvio Piola per numero di gol con la maglia biancoceleste in Serie A. Dal suo arrivo alla Lazio (2016/17), Ciro Immobile ha segnato 144 gol in Serie A: nel periodo, agganciato Cristiano Ronaldo nei Big-5 e meno soltanto di Messi (164) e Lewandowski (185)