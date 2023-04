Impazza sui social l’hastag Inzaghi out

Inzaghi out è l’hastag in tendenza oggi sui social, ormai i tifosi sono stanchi dei risultati ottenuti dall’Inter e vorrebbero un cambio in panchina

Avventura al capolinea? Per i sostenitori nerazzurri la società dovrebbe cambiare e c’è chi pensa al condottiero Chivu per risollevare questo finale di stagione.