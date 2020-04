Tifosi e calciatori hanno dato inizio a una protesta contro il Governo del Nicaragua per sospendere i campionati di calcio – VIDEO

Ha fatto molto discutere in questi giorni la scelta del Nicaragua di non sospendere i campionati nazionali, nonostante l’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

La scelta del Governo non è stata però digerita da tifosi e calciatori, che hanno deciso di dare inizio a una protesta per far sì che la loro salute venga tutelata.