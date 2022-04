Inchiesta Juve, spunta un nuovo retroscena sul taglio degli stipendi

Inchiesta Juve, nuovo retroscena in merito al taglio degli stipendi durante il primo lockdown. Ecco cosa accadde nello spogliatoio

Non tutti, all’interno dello spogliatoio bianconero, erano infatti d’accordo, ma dovevano comunque dare una risposta in pochi giorni a capitan Chiellini. Tra le varie proposte sul piatto la spuntò quella che prevedeva la rinuncia di una mensilità e la dilatazione di altre due negli anni successivi.

E’ questo il retroscena svelato da La Gazzetta dello Sport in merito al taglio degli stipendi in casa Juve in occasione del primo lockdown, che ha poi portato all’inchiesta da parte della Procura.