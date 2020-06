Incidente Zanardi, il bollettino: «Condizioni gravi, ma stabili»

Incidente Zanardi, il bollettino medico a un giorno dalla seconda operazione neurologica

A distanza di 24 ore dal secondo intervento neurologico, il quadro medico di Alex Zanardi resta invariato. È stato diramato il bollettino della giornata odierna.

INCIDENTE ZANARDI, IL BOLLETTINO – «In seguito al secondo intervento di neurochirurgia a cui è stato sottoposto nella giornata di ieri, il paziente presenta condizioni cliniche stazionarie e un decorso stabile dal punto di vista neurologico, il cui quadro rimane grave. Resta sedato e intubato, e la prognosi rimane riservata. In accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi».