Incontro a Boston tra Gasperini, Percassi e Pagliuca: chiarire per il bene dell’Atalanta

Settimana prossima a Boston l’incontro tra Pagliuca, Percassi e Gasperini per chiarire il futuro dell’Atalanta

In un contesto di polemiche la cosa migliore da fare è quella di chiarire il prima possibile. Al di là della differenza di vedute, l’obiettivo comune deve essere uno solo: il bene dell’Atalanta.

Non è la prima volta che accadono situazioni di questo tipo tra famiglia Percassi e Gasperini (normale nei rapporti duraturi e sempre risolti tramite dialogo e promesse mantenute), ma settimana prossima si volerà a Boston per parlare direttamente con il chairman Pagliuca: mettere le mani avanti e cercare una soluzione.

Colpi di scena? Sarà tutto da valutare, con la consapevolezza che, come citato in precedenza, l’Atalanta Bergamasca Calcio ne esca più forte in termini di serenità e anche su quello che sarà il prossimo mercato.