Incontro FIGC Leghe: richiesta cassa integrazione al Governo

Oggi ci è stato un incontro tra la FIGC e le diverse leghe del calcio italiano: ecco le richieste da fare al Governo per l’emergenza

Il calcio italiano sta tentando di tappare i grandi buchi che potrebbero verificarsi dopo la fine dell’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’incontro in videoconferenza tra FIGC e le leghe avrebbe prodotto una richiesta al Governo.

In particolare la richiesta verterebbe sulla cassa integrazione anche ai calciatori di Serie B e C e ai dipendenti non sportivi con contratti sotto i 50 mila euro.