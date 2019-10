Indagine Ipsos: il 64% dei cittadini milanesi vuole lo stadio nuovo

Secondo l’indagine Ipsos ben più della metà dei cittadini milanesi dice sì allo stadio nuovo: ecco nel dettaglio i risultati

Con grande orgoglio Inter e Milan presentano i risultati di una ricerca realizzata da Ipsos sul gradimento da parte dei cittadini milanesi del progetto del nuovo stadio. Nel dettaglio, il 64% dei milanesi presi a campione è a favore della costruzione del nuovo stadio di San Siro e del suo distretto multifunzionale nella zona dove sorge il Meazza.

Ben il 77% degli intervistati considera il nuovo stadio un’opportunità da non farsi sfuggire e che porterà modernità, posti di lavoro e benefici alla Città, come già avvenuto in altre riqualificazioni quali Citylife e Porta Nuova. Insomma piovono consensi positivi, in attesa di qualche segnale dalla giunta comunale.