Infantino: «Dobbiamo discutere sugli impegni. Lavoriamo per i tifosi»

Il presidente della FIFA Gianni Infantino è intervenuto al 44° congresso annuale UEFA. Ecco le sue parole su cosa sta accadendo nel calcio mondiale ed europeo:

«Dobbiamo discutere del calendario delle partite internazionali, soprattutto per quanto riguarda quello maschile. Dobbiamo farci delle domande. Quante partite può giocare un calciatore? Di quale tipo di competizioni abbiamo bisogno? Giochiamo troppo in alcune parti del mondo e troppo poco in altre? Ci sono tante questioni. Dobbiamo considerare i tifosi, che sono il cuore pulsante del calcio: dobbiamo lavorare per loro».